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Dünya

İran'da yolcu uçağı düştü

Ekber Karabağ / Tahran, 18 Şubat (DHA) - İran'da Tahran'dan ülkenin güneyindeki Yasuc kentine uçan bir yolcu uçağı içindeki 66 kişiyle İsfahan eyaletinin Semirom ilçesinde düştü

18 Şubat 2018 14:57

Ekber Karabağ / Tahran, 18 Şubat (DHA) - İran\'da Tahran\'dan ülkenin güneyindeki Yasuc kentine uçan bir yolcu uçağı içindeki 66 kişiyle İsfahan eyaletinin Semirom ilçesinde düştü.
Asuman Havayollarına ait ATR72 tipi yolcu uçağı, bu sabah 8:05 sularında Tahran\'dan havalandıktan yaklaşık 50 dakika sonra radardan kaybolmuştu.
60 yolcu, altı mürettebatın bulunduğu uçağın ilk belirlemelere göre, bölgede bir dağa sürtünerek  düştüğü kaydedildi.
Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilirken uçağın enkazına henüz ulaşılamadığı ve kötü hava koşulları nedeniyle arama çalışmalarının havadan yapılamadığı, ekiplerin yerden bölgeye ulaşmaya çalıştığı gelen bilgiler arasında.

 

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