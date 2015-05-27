İran Meclisi'ndeki kavganın görüntüleri internete sızdı



Mecliste nükleer programlarla ilgili kapalı oturum sonrasında cep telefonuyla gizlice kaydedildiği tahmin edilen video görüntüsünde muhafazakar milletvekili Mehdi Kouchakzadeh Dışişleri Bakanı Zarif'e "Hain" diye sesleniyor. Zarif ise, bakan olarak ruhani lider Ayetullah Ali Hamaney'i temsil ettiğini belirterek, Kouchakzadeh'e ülkenin en tepesindeki lider için bu şekilde konuşmaya hakkı olmadığını söylüyor.

Videonun o an oturumda bulunan milletvekillerinden biri tarafından gizlice çekilip internete sızdırıldığı sanılıyor.

Altılar Grubu olarak bilinen ABD, Almanya, Fransa, Çin, İngiltere ve Rusya, uzun yıllardır İran'la nükleer programı konusunda uzlaşmanın yollarını arıyor. Görüşmelerin amacı, İran'ın nükleer enerjiyi sivil amaçlar için kullanmasını sağlamak, ancak atom bombası inşa etmesini engellemek. Batılı ülkeler, bunun karşılığında İran'a yönelik yaptırımları kaldırma sözü veriyor. Haziran sonuna kadar tüm teknik detaylarıyla kapsamlı bir anlaşma hazırlanması hedefleniyor.