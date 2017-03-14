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Dünya
Deutsche Welle

İran’da 530 idam

Birleşmiş Milletler’in (BM) elindeki verilere göre, İran’da 2016 yılında en az 530 kişi idam edildi.

14 Mart 2017 01:04

İsviçre’nin Cenevre kentinde süren 34. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nde açıklanan rapora göre, idamların büyük çoğunluğunun uyuşturucu ile bağlantılı ve “çok ciddi olmayan” suçlar yüzünden infaz edildiği haber veriliyor.

BM, gençlerin de idam edilebilmesine imkân sağlayan uygulamaların kaldırılması yönünde İran'a çağrısını yineledi. Hüküm giydiklerinde reşit olmayan beş kişinin 2016’da asılarak idam edildiğini bildiren BM yetkilileri, 2017’nin başından bu yana da aynı şekilde iki kişinin asıldığını duyurdu. Açıklanan rapora göre, son on yılda hiçbir ülkede bu kadar çok sayıda reşit olmayan kişi idam edilmedi. 2016 sonu itibarıyla hüküm giymiş 18 yaş altı toplam 78 kişi idam cezasının infazını bekliyor. Raporda ayrıca resmi olmayan kaynaklara dayanılarak elde edilen bilgilere göre, çoğu infazın kamuya açık ve geniş insan kitleleri önünde yapıldığı ve bunun endişe verici olduğu, izleyiciler arasında çocukların da bulunduğu kaydedildi.

BM İnsan Hakları Konseyi’nde açıklanan raporda, İran'da ceza olarak işkence ve insanlık dışı başka yöntemlerin uygulandığına dair çok sayıda göstergenin bulunduğuna dikkat çekildi. Hüküm giyenlerin uzuvlarının kesildiği veya kör edildiği, dile getirilen iddialar arasında. Ayrıca kırbaç cezasının da sıkça uygulandığı bildiriliyor. Hükümeti eleştiren veya devletin yanlış haber yapmakla suçladığı gazeteciler ve blog yazarları da yüksek cezalara çarptırılıyor. Rapora göre aralık ayı sayılarına göre en az 24 yazarın da tutuklu olduğu bildiriliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa, AÜ/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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