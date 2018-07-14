İran sınırında mayın temizliği yapan işçinin eli ve parmakları koptu

İran sınırındaki mayın temzileme çalışmaları sırasında yaşanan patlama sonucu 47 yaşındaki Süleyman Demircan'ın parmakları koptu.

Iğdır’ın Aralık ilçesi yakınındaki Küçük Ağrı Dağı eteklerinde mayın temizliği sırasında patlama yaşandı. İran sınıra döşenen mayınları temizleyen işçilerden Süleyman Demircan (47) çıkardıkları mayınları imha alanına götürürken patlama oldu. Sol eli bilekten, sağ elinde de iki parmağı kopan Demircan'a ilk olarak mayın temizleme şirketinde görevli sağlık ekibi müdahale etti.

Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demircan, daha sonra kopan parçalarla birlikte Erzurum Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi. Öte yandan, patlamayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

(DHA)