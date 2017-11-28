İran sınırında karla mücadele

VAN, (DHA)- VAN Büyükşehir Belediyesi, Türkiye-İran sınırının sıfır noktasında bulunan mahallelerde karla mücadele çalışması yaptı. Karla mücadele sırasında ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Van ve çevresinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilerken kırsaldaki birçok mahalle yolunun da ulaşıma kapanmasına neden oldu. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı\'na bağlı karla mücadele ekipleri de yolları açmak için büyük çaba gösterdi. Sabahın erken saatlerinde yolu kardan kapalı olan Başkale İlçesi\'nin İran sınırın sıfır noktasındaki Aydemir grup yolu, Koçdağı Mahallesi ve sınır karaklarının yollarında kar temizleme çalışması yapılırken, objektiflere kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Sabahın ilk ışıklarıyla sınırın sıfır noktasındaki Koçdağı Mahallesi\'nin yoluna giren kar savurma makinesi ile kar küreme araçları İran sınırına kadar olan yolu kardan temizledi. Bölgede yaşayan mahalle sakinleri karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.

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