İran seferlerinde başörtüsü tartışması



Fransız havayolu şirketi Air France İran'a uygulanan uluslararası yaptırımlar nedeniyle 2008 yılında Tahran seferlerini dondurmuştu. İran ile Batılı ülkeler arasında varılan nükleer anlaşmanın ardından şirket 17 Nisan'da seferleri yeniden başlatma kararı aldı. Sendikaların açıklamasına göre, Air France yönetimi kadın çalışanlarını şirket içi bir yazışmayla İran seferlerinde pantalon ile bol bir hırka giymeleri ve uçağı terk ettikleri andan itibaren de başörtüsü takmaları yönünde uyardı.

Uçmayı reddedebilecekler

Ancak kadın çalışanların ve sendikaların tepkisi üzerine şirket, bir ara formül geliştirmeye çalıştı. Şirket yönetimi ile sendikaların ortaklaşa aldığı karara göre, başörtüsü zorunluluğuna tabi olmak istemeyen kadın personel İran uçuşlarında görev almayı reddetme hakkına sahip olacak. İran'da başörtüsü takmak istemeyen Air France'ın kadın hostes ve pilotları, diğer hatlara yönlendirilecek. İran yasalarına göre, kadın pilot ve hosteslerin İran topraklarına ayak bastığı andan itibaren başörtüsü takması gerekiyor.

Sendikalar, kişisel gerekçelerle Tahran'a uçmak istemeyen kadın çalışanların maaşlarından kesinti yapılmaması ve bu nedenle dezavantajlı konuma düşmemesi çağrısı yaptı.

Bakan karardan memnun

Fransa Kadın Hakları Bakanı Laurance Rossignol, Air France'ın aldığı karardan ötürü memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Bakan, bu sayede şirketin ekonomik menfaatleri ile uçulan ülkenin yasaları gözardı edilmemiş olurken, kabin personelinin vicdan özgürlüğünün de teminat altına alındığını söyledi.