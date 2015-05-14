İran, Kandil'i bombaladı

İran ordusu, PKK'nın kontrolünde bulunan Kandil Dağı'nı obüs ve havan toplarıyla bombaladı. İran'ın operasyonu, PKK tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu.

PKK Basın İrtibat Merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“11 Mayıs günü saat 21.00–22.00 arasında, medya savunma alanlarımızdan Kandil alanı sınır hattında bulunan Tepê Şehit Ronahî alanına yönelik İran ordusu obüs ve havanlarla bir bombardıman gerçekleştirmiştir. Yine İran ordusu, 14 Mayıs günü saat 00.30–03.00 arasında Dola Kokê alanına yönelik ağır silahlarla bir bombardıman gerçekleştirmiştir.”