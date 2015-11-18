İsral’in resmi radyosuna konuşan İsrail Savunma Bakanı Moşe Yalon, IŞİD örgütünün bulunduğu bazı bölgelerin İsrail sınırında olduğunu ancak örgütün bugüne kadar kendileri için bir tehlike arzetmediğini belirtti.

Rudaw'ın haberine göre; IŞİD’din kendilerinden korktuğu için saldırıda bulunmadığını söyleyen Yalon, IŞİD’in İsrail’den duyduğu korku nedeniyle saldırmadığını dile getirerek, “Çünkü çok sert bir karşılık alacakalarını biliyorlar” dedi.

İran IŞİD'den daha tehlikeli

İran’ın varlığının İsrail için “tehdit” olduğunu vurgulayan Yalon, “Suriye ve Golan Tepeleri’nde bize karşı bir cephe açma girişiminde bulundular. Başarılı olamadılar çünkü önlerini kapattık” dedi.İsrailli Bakan, İran’ın kendileri için “IŞİD’den daha tehlikeli” olduğunu da ekledi.

IŞİD'din İsrail'de barınama olanağı yok

IŞİD, geçen yaz yaptığı bir açıklamada, İsrail’I ortadan kaldıracakalrını ve bütün Yahudiler’I öldüreceklerini iddia etmişti.Yine yazın İsrail’de 6 Arap, IŞİD üyesi oldukları şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

Tel Aviv, İsrail’de yaşayan Araplar’ın çoğunluğunun örgüte karşı olduğunu, bu nedenle barınma olanağı bulamadığını duyurmuştu.