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Dünya

İran Devrim Muhafızları: ABD askerlerini hedef almadık

"Amacımız düşman askerlerini öldürmek değildi"

13 Ocak 2020 14:20

T24 Dış haberler

İran Devrim Muhafızları, geçen hafta Irak'ta ABD üslerine düzenledikleri saldırılarda ABD askerlerini öldürmeyi amaçlamadıklarını açıkladı. 

Al Arabiya'da yer alan habere göre, ABD'nin İran'ın üst düzey komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesine yanıt olarak geçen hafta ABD üslerine yapılan saldırılara ilişkin açıklama yapan İran Devrim Muhafızları Komutanı Houssein Salami, "Amacımız düşman askerlerini öldürmek değildi. Bu önemli değildi" dedi. 

İran'ın dini lideri Ali Hamaney de Pazar günü resmi internet sitesinden bölgesel durumların aynı bölgedeki ülkeler arasında yakın temas gerektirdiğini açıklamıştı. Hamaney, açıklamasında ABD'ye gönderme yaparak "Bölgeye dünyanın diğer tarafından gelenler bölgesel işbirliğine karşı çıkıyor" dedi.

 

 

 

 

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