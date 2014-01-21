İran Cenevre 2'ye katılmayacak



BM Genel Sekreter Sözcüsü Martin Nesirky, Genel Sekreter Ban'ın çözüm sürecine katkısı olabilecek tüm tarafların Montrö'deki uluslararası toplantıda olmasını istediğini ve bu amaçla İran'ı da davet ettiğini hatırlattı.

Yapılan telefon görüşmelerinde üst düzey İranlı yetkililerin, Genel Sekreter Ban'ı Cenevre-2 Konferansı'nın Cenevre-1'de kabul edilen şartlar temelinde olmasını destekledikleri konusunda ikna ettiklerini anlatan Nesirky, şunları söyledi:

"Genel Sekreter Ban, İran'dan yapılan açıklama ile kendisine verilen sözlerin çelişmesi nedeniyle büyük hâyâl kırıklığı yaşadı. Kendisi İran'ı Cenevre Bildirisi konusunda oluşan uluslararası konsensüse katılmaya çağırıyor. Ancak İran'ın Cenevre Bildirisi'nin desteklenmesine ilişkin uluslararası konsensüsün dışında kalmayı seçmesi nedeniyle Genel Sekreter Ban, Montrö'de gerçekleşecek bir günlük toplantının İran'ın katılımı olmadan yapılmasına karar verdi".

Genel Sekreter Ban Ki Moon, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile yaptığı görüşmeler sonucunda, Suriye'de geçiş hükümeti dahil Cenevre-1'deki şartları desteklediğine kendisini ikna ettikleri için İran'a davetiye gönderdiğini açıklamıştı.

ABD açıklama yaptı

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un Cenevre-2 Konferansı'nın İran'ın katılımı olmadan yapılmasına karar vermesi konusunda yazılı açıklama yaptı.

Sözcü Psaki, açıklamasında şunları kaydetti: "Birçok kez dile getirdiğimiz gibi, konferansın maksadı, karşılıklı rızaya dayalı tam yürütme yetkisine sahip bir geçiş hükümetinin kurulmasıni içeren Cenevre Bildirisi'nin tam şekilde hayata geçirilmesidir. Bugünkü açıklamanın sonrasında, şimdi tüm tarafların, Suriye halkının acılarına son verilmesi ve zamanı çoktan gelmiş siyasi geçiş için bir sürecin başlatılmasını hedefleyen eldeki göreve odaklanmaya dönebileceğinden umutluyuz."

İran'ın tepkisi

İran yönetimi BM'nin kararına tepki gösterdi. İran'ın hiçbir ön şart olmaksızın konferansa katılmayı taahhüt ettiğini hatırlatan İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Marziye Efhem, BM davetinin siyasi baskı sonucu geri çekildiğini ileri sürdü. İran sözcüsü, "kararı üzüntü ve hâyâl kırıklığıyla karşıladıklarını" söyledi.