İran, BM'nin Süleymani suikastı nedeniyle ABD'ye karşı resmen harekete geçmesini istedi

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İran, Birleşmiş Milletler'den 2020'de Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi bir hava saldırısı ile öldüren ABD'ye yönelik resmi aksiyon almasını talep etti.

İran, Süleymani'nin suikasta uğradığı Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir diplomatik görevde olduğunu iddia etti.

İran Cumhurbaşkanlığı'nın cumartesi günü BM Genel Kurulu'na gönderdiği mektupta, "ABD'nin gelecekte böyle hamlelerden kaçınması için BM'nin yetkisi dahilindeki tüm yasal girişimleri kullanması ve bir tasarı hazırlanması gerektiğini" belirtti.

Mektupta ABD yönetimlerinin yıllar içinde sıkça tek taraflı hamlelerde bulunarak uluslararası anlaşmaları ihlal ettiği belirtildi.

Kasım Süleymani'nin konvoyu 3 Ocak 2020'de ABD'nin düzenlediği bir hava saldırısıyla vurulmuştu. Saldırıda Süleyman'ın yanı sıra Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis de ölmüştü.

Operasyonun emrini veren dönemin ABD başkan Donald Trump, Süleymani'nin "dünyanın en büyük teröristi olduğunu" ve "uzun süre önce yok edilmesi gerektiğini" söylemişti.

BM yargısız öldürmeler raportörü, Süleymani suikastının BM'ye göre "yaşa dışı" olduğunu belirtti.