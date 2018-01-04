 İRAN BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE EYLEM 

Haber:İbrahim AKTÜRK Kamera:Murat SOLAK-İSTANBUL DHA

Cağaloğlu\'ndaki İran Başkonsolosluğu önünde toplanan grup, protesto gösterisi düzenledi.

Ezilenlerin Sosyalist Partisi üyesi bir grup öğle saatlerinde İran Başkonsolosluğu önünde toplandı.

Grup adına açıklamayı Ezilenlerin Sosyalist Partisi İstanbul İl Yöneticisi Gülçin Aykut okudu. İran\'ın halk isyanının meşru olduğunu öne süren Aykut, \"Molla iktidarının hiçbir meşruiyeti yoktur. Bu gerici diktatörlük, her ulustan İran halklarının sırtındaki kamburdur. İran\'daki farklı ulusal ve inançsal kimliklerin tüm hakları tanınmalıdır\" diye konuştu.

\'İran halkları yalnız değildir, talepleri kabul edilsin\' yazılı pankartı taşıyan grup, \'Dünyayı sosyalizm kurtaracak\', \'İran halkı yalnız değildir\' sloganları attı. Eylemin ardından grup, gösteriler sırasında hayatını kaybeden eylemciler için İran Başkonsolosluğu önüne siyah çelenk bıraktı. Polis, eylem boyunca konsolosluk önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Başkonsolosluk önündeki kalabalıktan görüntü

-Basın açıklamasından detaylar

-Açılan pankart ve atılan sloganlardan görüntü

-Siyah çelengin konsolosluk duvarının önüne bırakılması

-Polisin güvenlik önleminden görüntü

-Detaylar





