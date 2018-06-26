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Spor

İran - Portekiz: 1-1

SARANSK,(DHA) STAT: Mordovia HAKEMLER: Enrique Caceres, Eduardo Cardozo, Juan Zorrilla İRAN: Beiranvand, Safi (Dk

26 Haziran 2018 02:02

SARANSK,(DHA)

STAT: Mordovia
HAKEMLER: Enrique Caceres, Eduardo Cardozo, Juan Zorrilla
İRAN: Beiranvand, Safi (Dk. 56 Mohammadi), Rezaeian, Hosseini, Pouraliganji, Ezatolahi (Dk. 76 Ansarifard), Taremi, Jahanbakhsh (Dk. 70 Ghoddos), Amiri, Ebrahimi, Azmoun
PORTEKİZ: Patricio, Guerreiro, Soares, Fonte, Pepe, Mario (Dk. 84 Moutinho), Quaresma (Dk. 70 Bernardo Silva), Carvalho, Adrien Silva, Ronaldo, Andre Silva (Dk. 90+4 Guedes)
GOLLER: Dk. 90+3 (P) Ansarifard (İran) - Dk. 45 Quaresma (Portekiz)
SARI KARTLAR: Safi, Azmoun (İran) - Guerreiro, Quaresma, Ronaldo, Soares (Portekiz)

2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu son hafta maçında Portekiz ile İran 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Portekiz 5 puana yükselerek grubu ikinci sırada tamamladı. İran ise 4 puanda kalarak turnuvaya veda etti. Portekiz\'in son 16 turundaki rakibi, A Grubu\'nu ilk sırada bitiren Uruguay olacak.

45\'inci dakikada sağ kanatta Adrien Silva ile paslaşan Quaresma, yaptığı trivela vuruş ile şık bir gole imza attı: 0-1.
53\'üncü dakikada Portekiz\'in kazandığı penaltıda topun başına geçen Ronaldo, penaltı atışından faydalanamadı. Kaleci Beiranvand, gole izin vermedi.
90+3\'üncü dakikada İran\'ın kazandığı penaltı vuruşunda topun başına geçen Ansarifard, topu filelere gönderdi: 1-1.
Karşılaşma 1-1\'lik beraberlikle sonuçlandı.

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