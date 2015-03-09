Irak’tan uluslararası yardım çağrısı



Irak Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Adil Şerşab yalnızca ABD liderliğinde bir koalisyonun bu yıkımı durdurabileceğini belirterek, “'Hava sahamız kendi kontrolümüzde değil, onların elinde. Uluslararası koalisyonu hava saldırılarını başlatmaları ve terörü hedef almaları için yardıma çağırıyorum”‘ şeklinde konuştu.

Bakanlık daha önce sosyal medyada yayınladığı bir mesajda da geciken uluslararası yardımın Hatra'da bir başka yıkım için teröristleri cesaretlendirdiğini ifade etmişti.

BM: ‘Kültürel yıkım bir savaş suçu'

Öte yandan IŞİD'in Irak'taki kültürel mirası yok etmeye yönelik saldırılarına karşı bir yardım çağrısı da BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'dan geldi. Ban, pazar günü New York'ta yaptığı açıklamada uluslararası toplumu IŞİD'in Irak'ta yaptığı tarihi kültür mirası kıyımına karşı harekete geçmeye çağırdı. Ban ayrıca yapılan bu yıkımın bir ‘'savaş suçu'' olduğuna dikkat çekti.

IŞİD, antik kent Nimrud'un ardından UNESCO'nun 'Dünya Kültür Mirası' listesinde yer alan 2 bin yıllık antik Kuzey Irak şehri Hatra'da da büyük bir yıkıma yol açmıştı. Sanat tarihi uzmanları ve arkeologlar bu yıkımın telafisi mümkün olmayan büyüklükte olduğunu kaydetmişti.

Ninova Bölgesi Antik Eserler Başkanlığı'ndan bir yetkilinin dpa'ya yaptığı açıklamaya göre IŞİD militanları şimdi de Asur Kralı'nın sarayını yok etmek amacıyla bir başka antik kent olan Horsabad'a saldırıyor. Asur Kralı Sargon zamanında başkent olan ve eski adı Dur Şarrukin (Sargon'un Kalesi) olan Horsabad, IŞİD'in işgali altındaki Musul'un 12 kilometre kuzeyinde yer alıyor.