Irak'ta Şii milis dehşeti



Uluslararası Af Örgütü'nün (Amnesty International) Irak'taki gelişmeleri ele alan raporu, örgütün sorumlularından Donatella Rovera tarafından kamuoyuna açıklandı.

Rapora göre, Irak Ordusu IŞİD tehdidi karşısında ülkenin büyük kısmından geri çekildi. Ülkenin üçte birini kontrol eden IŞİD militanları, farklı gruplara gaddarca şiddet uyguluyor.

Irak Ordusu'nun geri çekildiği bölgelerde Şii milisler boşluğu dolduruyor. Şiiler, IŞİD saldırılarına misilleme amacıyla sivil Sünnileri kaçırıp öldürüyor. Şii milisler, kaçırılanların ailelerinden fidye alsalar dahi onları infaz etmekte tereddüt etmiyor.

Mezhep kökenli cinayetler

Bağdat, Kerkük ve Samarra, Şii milislerin mezhep kökenli cinayetlerinin yoğunlaştığı şehirlerin başında geliyor. Bazı bölgelerde kafalarına kurşun sıkılarak öldürülmüş onlarca kişinin cesedinin yer aldığı toplu mezarlar bulunduğu belirtildi.

Raporda, "Şii milislerin artan gücü, kanunsuzluk ortamının oluşmasına ve güvenlik şartlarının bozulmasına katkıda bulundu" ifadesine yer verildi. Şii milislerin, terörle mücadele bahanesiyle sivil Sünnilere saldırdığı belirtildi.

Af Örgütü'nün raporunda hükümet güçleri de işkence ve infazlara karışmakla suçlanıyor. Bağdat hükümetinin sözkonusu eylemleri teşvik ettiği, böylece din motifli şiddet döngüsünün artarak güçlenmesine katkıda bulunduğu belirtiliyor.

Af Örgütü yetkilileri, Başbakan Haydar El Ebadi'yi cihatçılarla mücadelede Şii milislerden yararlanmaktan vaz geçmeye ve milisleri kontrol altına almaya çağırdı.