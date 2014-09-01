T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Irak'ta şiddetin bilançosu

Birleşmiş Milletler, Irak'ta devam eden şiddet olaylarının bilançosunu açıkladı. Rakamlar, 'İslam Devleti' örgütünün yol açtığı şiddeti gözler önüne seriyor.

01 Eylül 2014 20:28


Birleşmiş Milletler (BM), Irak'ta ağustos ayında meydana gelen terör saldırılarında en az bin 420 kişinin öldürüldüğünü, en az bin 370 kişinin de yaralandığını açıkladı.

BM Irak Özel Temsilcisi Nickolay Mladenov, Bağdat'ta pazartesi günü yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin bin 265'inin, yaralananların da bin 198'inin sivil olduğunu belirtti.

Ancak rakamların, Suriye sınırındaki Anbar vilayetini kapsamadığı belirtildi. Anbar vilayetindeki bilgilerin teyit edilemediği, ancak sağlık makamlarının açıklamasına göre ağustos ayında vilayette 268 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

BM'nin verilerine göre, ağustos ayında 600 bin kişi de Irak'ta yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kaldı. Nicolay Mladenov, Irak'ta binlerce kişinin etnik ve dini kökeni nedeniyle İslam Devleti örgütü tarafından takip altında tutulduğunu belirtti.

BM açıklamasında, ölü ve yaralı sayısının, ikincil etkenler nedeniyle hayatını kaybedenleri içermediğini de belirtti. İçme suyuna ulaşılamaması, beslenme ve ilaç yetersizliklerinden dolayı da ölümler meydana geldiğine dikkat çekildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Birleşmiş Milletler IrakDevletiMilletlerIrakTemsilcisi Nickolay Mladenov BağdatSuriyeAnbarMladenov IrakDeutsche Welle Türkçe DW/Reuters/KNA GA/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24