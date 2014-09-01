Irak'ta şiddetin bilançosu



Birleşmiş Milletler (BM), Irak'ta ağustos ayında meydana gelen terör saldırılarında en az bin 420 kişinin öldürüldüğünü, en az bin 370 kişinin de yaralandığını açıkladı.

BM Irak Özel Temsilcisi Nickolay Mladenov, Bağdat'ta pazartesi günü yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin bin 265'inin, yaralananların da bin 198'inin sivil olduğunu belirtti.

Ancak rakamların, Suriye sınırındaki Anbar vilayetini kapsamadığı belirtildi. Anbar vilayetindeki bilgilerin teyit edilemediği, ancak sağlık makamlarının açıklamasına göre ağustos ayında vilayette 268 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

BM'nin verilerine göre, ağustos ayında 600 bin kişi de Irak'ta yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kaldı. Nicolay Mladenov, Irak'ta binlerce kişinin etnik ve dini kökeni nedeniyle İslam Devleti örgütü tarafından takip altında tutulduğunu belirtti.

BM açıklamasında, ölü ve yaralı sayısının, ikincil etkenler nedeniyle hayatını kaybedenleri içermediğini de belirtti. İçme suyuna ulaşılamaması, beslenme ve ilaç yetersizliklerinden dolayı da ölümler meydana geldiğine dikkat çekildi.