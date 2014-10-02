Irak'ta IŞİD terörünün bilançosu



Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği terör örgütü IŞİD'in saldırılarında, yılın ilk sekiz ayında ölen ve yaralanan Iraklıların sayısının en az 24 bin olduğunu açıkladı. Perşembe günü Cenevre'de yapılan açıklamada, IŞİD saldırıları sonucu ölenlerin sayısının 8 bin 500'ü bulduğunun tahmin edildiği belirtildi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği yetkilileri açıklamalarında, IŞİD terörünün ölüm bilançosunun çok daha yüksek olabileceğini de belirtti. Ancak ülkede devam eden çatışmalardan kaçan çok sayıda insanın açlık, susuzluk ve hastalıklardan öldüklerine de dikkat çekildi. Özellikle de çocuk, hamlie kadın ve engelli insanların daha büyük bir tehditle karşı karşıya oldukları belirtildi.

Açıklamada ayrıca yılın başından ağustos ayına kadar evlerini terk ederek ülke içinde kaçanların sayısının 1 milyon 800 bin olduğunun tahmin edildiği belirtildi. En az 800 bin kişinin Kürt Bölgesel Yönetimi'ne sığındıkları belirtildi.

Birleşmiş Milletler yetkilileri IŞİD örgütünün savaş ve insanlık suçu işlediğini tekrarladı ancak bu kez Irak'ta hükümet birlikleri ve onların müttefiki olan silahlı grupların da insan haklarını ihlal ettiklerine dikkat çekti.