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Dünya

Irak'ta IŞİD operasyonu

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Kasım (DHA) - Irak yetkilileri, IŞİD tarafından kontrol edilen son kenti yeniden ele geçirmek için harekete geçti

11 Kasım 2017 16:57

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Kasım (DHA) - Irak yetkilileri, IŞİD tarafından kontrol edilen son kenti yeniden ele geçirmek için harekete geçti.
Yetkililer tarafından geçen hafta Irak\'taki El Kasım kenti ve İsrail\'deki Albu Kamal kenti yeniden ele geçirilince Riva bölgesi, IŞİD tarafından kontrol edilen son bölge haline geldi. Cumartesi günü başlatılan Riva\'yı tekrar kontrol altına alma çalışması, IŞİD\'in Irak\'taki etkinliğine son verebilir.
Müşterek Harekat Komuta Merkezi yaptığı açıklamada IŞİD\'in iki kolunun savaş uçaklarıyla desteklendiğini söyledi. IŞİD\'in Fırat Bölgesi adını verdiği ve Riva kenti dahil olmak üzere, hem Irak hem de İsrail sınırı yakınlarında birçok kentte militan, silah ve savaş malzemeleri takası yaptığı ortaya çıktı. Sınır ötesi bölgesi, Albu Kamal ve El Kasım kentleri, militan grubun bölgenin sınırlarını ortadan kaldırmaya yönelik olan planın bir sembolü olarak görülüyordu.
ABD tarafından yönetilen koalisyona göre, IŞİD şu ana kadar sahip olduğu bölgelerin yüzde 95\'inden defedildi ve yaklaşık dört buçuk milyon Iraklı militan grubun yönetiminden kurtarıldı.

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