Irak'ta idamlar artıyor



Birleşmiş Milletler Kuzey Irak'taki özerk Kürt bölgesinde idam cezalarının infazına yeniden başlanmasını eleştirdi. Cenevre'deki BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Erbil yönetiminden, 2008 yılından bu yana yürürlükte olan infaz erteleme kararının teyit edilip sistemleştirilmesini talep etti. Geçen hafta iki kız çocuğunu kaçırıp öldürmekten yargılanan şahısla iki eşi asılarak idam edilmişti. BM Yüksek Komiserliği sözcüsü idamların artmasından hayal kırıklığı duyduklarını söyledi.

İki yılda 300 idam

Kuzey Irak özerk Kürdistan bölgesinde yedi yıldır teröristler dışında hiçbir hükümlü idam edilmemişti. Bağdat yönetimi 2004 yılında idam cezasını yeniden yürürlüğe koymuş ve ertesi yıl ilk cezalar infaz edilmişti. BM'den alınan bilgilere göre Kürt bölgesi dışındaki Irak topraklarında yargı kararıyla 600 kişi idam edildi. Irak'ta 2012 ve 2013 yıllarında 300, geçen yıl ise 62 idam cezasının infaz edildiği öğrenildi.