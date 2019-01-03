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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposunun imha edildiği açıklandı

03 Ocak 2019 14:54

Milli Savunma Bakanlığı\'nca Irak\'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposunun imha edildiği açıklandı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter\'daki hesabından yapılan açıklamada, dün Irak\'ın kuzeyine yönelik hava harekatı düzenlendiği duyuruldu. Açıklamada, PKK\'lı teröristlerce kullanılan silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposunun imha edildiği belirtilerek, \"Irak kuzeyi Zap, Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine 02 Ocak 2019\'da düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir\" denildi.

ANKARA, (DHA) 

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