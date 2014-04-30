Irak sandık başında

328 sandalyeli parlamento için 280 dolayında siyasi partinin temsilcisi 9 binden fazla aday yarışıyor.
Seçimlerin favorisi Şii Başbakan Nuri El Maliki'nin sandıktan üçüncü kez galip çıkması bekleniyor.
Terör saldırılarını önlemek amacıyla başkent Bağdat ve birçok vilayette oy kullanma süresi boyunca araçların trafiğe çıkması yasaklandı.
Siyasi gözlemciler El Maliki'nin ekonomi canlandırma hedefinden uzak kaldığını, ayrıca farklı dini gruplar arasında yaşanan şiddete engel olamadığına dikkat çekiyor.
Maliki, oyunu başkent Bağdat'ın merkezinde güvenli bölge olarak bilinen 'Yeşil Bölge'de kullandı. Nuri El Maliki, "Sandıktan zaferle çıkacağımızdan eminim. Birleşik bir Irak isteyen partilerle koalisyon kurmaya hazırız" dedi.
Irak'ta Şii lider Nuri Maliki başkanlığındaki hükümet, ocak ayından bu yana Irak Şam İslam Devleti‘ne bağlı (IŞİD) teröristlere karşı operasyonlar düzenliyor.
ABD Ordusu'nun 2011 sonunda çekilmesinden bu yana ilk kez parlamento seçimleri yapılıyor.
Irak’ta Amerikan askerlerinin işkence skandalıyla gündeme gelen Ebu Gureyb hapishanesi 15 Nisan'da kapatılmıştı.