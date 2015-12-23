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Dünya
Deutsche Welle

Irak ordusu Ramadi'de ilerliyor

Irak ordusu, aylardır terör örgütü IŞİD'in kontrolü altındaki Ramadi'yi kurtarmak için büyük bir taarruz başlattığını duyurdu.

23 Aralık 2015 00:01


Irak ordusunun sözcüsü, Fırat'ı aşan birliklerin şehir merkezine girdiğini bildirdi. ABD liderliğindeki uluslararası koalisyona bağlı savaş uçakları Iraklı askerlere hava desteği veriyor.

Terör örgütü IŞİD, Ramadi'yi mayıs ayında ele geçirmişti. Irak ordusu, aylardır uluslararası koalisyonun desteğiyle kenti kurtarmaya çalışıyor.

El Cezire Televizyonu'nun bir muhabiri, Amerikalı askerlerin operasyonda Iraklı güçlere karadan "danışman" olarak destek verdiğini duyurdu.

'Toprakların yüzde 14'ünü kaybetti'

ABD merkezli savunma alanında uzman düşünce kuruluşu IHS Jane's tarafından hazırlanan rapora göre IŞİD, 2015'te elindeki toprakların yüzde 14'ünü kaybetti. IŞİD'in 1 Ocak-14 Aralık 2015 tarihleri arasında kaybettiği bölgeler arasında Suriye - Türkiye sınırındaki Tel Abyad, Irak'ın Tikrit kenti ve Irak'taki Beyci rafinerisi bulunuyor.

Raporda IŞİD'in ayrıca Suriye'deki kalesi olarak bilinen Rakka ile Irak'taki Musul kentleri arasındaki ana yolu da kaybettiği ve grubun kontrol ettiği alanın 12 bin 800 kilometrekare azalarak 78 bin kilometrekareye gerilediği kaydediliyor. IHS Ortadoğu analisti Columb Strack, Tel Abyad’ın kaybedilmesi ve son dönemde IŞİD’in petrol üretim kapasitesine yönelik hava saldırıları nedeniyle örgütün mali açıdan da kayda değer kayıpları olduğuna dikkat çekiyor.

Ancak IŞİD yıl genelinde toprak kaybına uğrasa da, önemli bazı alanları da ele geçirdi. Bunlar arasında Suriye’deki tarihi Palmira kenti ve Irak’ın yüzölçümü bakımından en büyük vilayeti olan El Anbar’ın başkenti Ramadi de yer alıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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