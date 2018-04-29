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BBC Türkçe

Irak ordusu: Kerkük'e operasyon başlatmadık

Irak ordusu, Kerkük'e operasyon başlattığı yönünde bazı medya kuruluşlarında çıkan haberleri yalanladı. Ancak hem Irak ordusu, hem de Peşmerge Kerkük'e asker göndermeye devam ediyor.

29 Nisan 2018 20:30

Irak ordusu, Kerkük'e operasyon başlattığı yönünde bazı medya kuruluşlarında çıkan haberleri yalanladı.

Ordunun basın biriminin Facebook sayfasından yaptığı açıklamada "Birliklerimiz hâlâ özgürleştirilen bölgeleri inceliyor ve temizliyor. Kamuoyunda kafa karışıklığına yol açan basın kuruluşlarını uyarıyoruz. Herkesi resmi kaynaklardan gelen bilgileri kullanmaya davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Fransız haber ajansı AFP, sabah saatlerinde Irak ordusunun Kerkük'ü geri almak için operasyon başlattığını bildirmişti.

Ajans, kendilerine telefonla bilgi veren ve adının yazılmasını istemeyen bir generalin "Irak ordusu Haziran 2014'te yaşanan olaylar sırasında kaybettiği pozisyonları geri almak için ilerliyor" dediğini belirtmişti.

Irak Başbakanı Haydar el Abadi de Perşembe günü Kerkük'e saldıracakları iddiasını reddetmişti.

Öte yandan hem Irak ordusu, hem de Peşmerge Kerkük'e asker göndermeye devam ediyor.

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