Irak ordusu Kerkük'e ilerliyor

Irak devlet televizyonu, Irak ordusuna bağlı birliklerin Kürtlerin kontrolündeki Kerkük vilayetinin bazı bölgelerine girdiğini bildirdi. Irak devlet televizyonu, Irak askerlerinin kontrolü sağladığı yerler arasında kentin batısındaki petrol yataklarının da yer aldığını ve bu bölgede çatışmaya girilmeden kontrolün sağlandığnı duyurdu.

Ancak Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) ise petrol zengini Kerkük'ün batısının Irak birlikleri tarafından alındığı haberlerini geri çevirdi.

Kuzey Irak'ta faaliyet gösteren Rudaw televizyonu da bir Peşmerge komutanına dayandırdığı haberde Kerkük'ün güneyinde ağır silahların kullanıldığı çatışmaların meydana geldiğini duyurdu. Ayrıca IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin birliklerine "tüm güçleriyle” karşı koymaları yönünde yeşil ışık yaktığı öne sürüldü.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi de Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda Kerkük'ün güvenliğini kent sakinleri ve Irak ordusuyla birlikte sağlamak istediklerini belirterek vatandaşlara Iraklı askerlere destek olma çağrısı yaptı.

Kerkük Valisi Necmeddin Kerim de Kerkük halkına silahlanarak kentin savunmasına destek vermeleri çağrısında bulundu.

"Bu savaş ilanıdır"

İbadi'nin açıklamalarından kısa süre önce Irak Güvenlik Konseyi Kürtleri, PKK ile bağlantılı birlikleri Kerkük'e getirmekle suçladı. Güvenlik konseyinin açıklamasında bu durumun "savaş ilanı” olduğu belirtildi.

IŞİD'e karşı mücadelede hem Irak ordusu hem de Peşmerge'ye destek veren ABD ise her iki tarafa itidal çağrısı yaparak çatışmaların artmasını engellemelerini istedi.

Kerkük, 2014 yılında Peşmerge birlikleri tarafından IŞİD örgütünden geri alındığından bu yana IKBY'nin kontrolünde. Kerkük'ün statüsü Bağdat yönetimi ile IKYB arasında önemli bir ihtilaf konusu.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde 25 Eylül'de düzenlenen ve "evet" çıkan bağımsızlık referandumu sonrası Kerkük krizi bir kez daha alevlendi.

Peşmerge Genel Komutanlığı geçen Cuma günü yaptığı açıklamada, Bağdat yönetiminin "Kürdistan'a karşı bir savaşa hazırlandıklarını” öne sürmüştü. Irak Başbakanı Haydar El İbadi ise Irak askerlerinin Arap ya da Kürt farketmez vatandaşlara saldırmayacaklarının altını çizmişti.

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AFP/Reuters/dpa/GA/HS