Irak Meclis Başkanı’ndan ayakkabı istifası

ABD Başkanı George Bush’a Iraklı gazetecinin fırlattığı ayakkabıları, Irak Meclis Başkanı Mahmud El Meşadani’nin istifasına neden oldu. Iraklı gazetecinin eylemine destek veren Meşadani, meclisteki ayakkabı fırlatma tartışmaları nedeniyle baskı altındaydı.



Irak Meclis Başkanı Mahmud Meşadani, mecliste dün yapılan basına kapalı oturumda milletvekillerine istifasını sundu. Meşadani'nin istifası, milletvekillerinin çoğu tarafından onaylandı.



'Dünyanın en kötü meclisi' demişti



Ayakkabı fırlatan Iraklı gazeteciye destek veren Meşadani, ayakkabı olayına ilişkin tartışmalar sırasında da Irak Meclisi’ni “dünyanın en kötü meclisi” olarak nitelemişti. Irak Meclisi’ne yönelik bu sözleri hakaret olarak değerlendirilen milletvekilleri de Meşadani’nin istifasını istiyordu.



El Meşadani, istifasının ardından yaptığı açıklamada sözlerinin arkasında durarak, Iraklı gazetecinin "cesur" olduğunu, ancak parlamentonun onun kadar cesur olamadığını söyledi.



Ayakkabı fırlatma olayı Iraklıları ikiye bölmüş durumda. Sünni politikacı Meşadani’nin Iraklı gazeteciyi savunmasına tepki gösteren Şii ve Kürt partiler, Bush’u ayakkabı fırlatan gazeteci El Zeydi’nin cezalandırılmasını istiyor. Muhalefetteki Sünni partiler ve radikal Şii Mukteda El Sadr yandaşları ise Iraklı Şii gazeteci El Zeydi’ye destek veriyor.