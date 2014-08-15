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Dünya

Irak Devlet Televizyonu: Maliki istifa etti

Irak Devlet Televizyonu, görevinden ayrılan Maliki'nin Haydar el-Abadi'ye destek vereceği iddia edildi

15 Ağustos 2014 01:56

Irak Devlet Televizyonu, Irak Başbakanı Nuri Maliki'nin görevinden ayrıldığını ileri sürdü.

Irak Devlet Televizyonu'nun haberinde, Maliki'nin, hükümet kurma görevi verilen Haydar el-Abadi'ye destek vereceği açıklandı.

Maliki, kendisi hakkında dava açılmaması ve siyaset yapmasına izin verilmesi şartıyla başbakanlığı Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Haydar el Abadi'ye devretmeye razı oldu. Maliki, başbakanlıktan çekildiğini ve başbakanlık iddiasından vazgeçtiğini Irak televizyonlarından yapılan yayında duyurdu.

Maliki açıklamasında, "Irak'ın bütünlüğü ve istikrarının korunması için başbakan adayı Haydar el Abadi lehine adaylığımı geri çekiyorum" ifadelerini kullandı.

 

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