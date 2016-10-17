Irak Başbakanı: Musul harekâtı başladı

Irak Başbakanı Haydar El İbadi, ülkenin en büyük ikinci kenti Musul'u IŞİD'in elinden almaya yönelik operasyonun başladığını açıkladı.

Pazar günü canlı yayında Irak devlet televizyonuna konuşan Başbakan İbadi, "Zafer vakti geldi ve Musul'un özgürleştirilmesi için operasyon başladı" dedi.

İbadi, operasyon kapsamında Musul'a sadece Irak ordusu ve polis güçlerinin gireceğini belirtti.

ABD liderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyonun da destek verdiği Musul operasyonu, Saddam Hüseyin'in devrilmesi için ABD'in işgal ettiği 2003'ten bu yana ülkedeki en büyük operasyon olarak tanımlanıyor.

Uzun süredir beklenen operasyona, Irak hükümeti güçleri, Kürt peşmerge güçleri ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerinin katılacağı söylenmişti.

ABD Başkanı Barack Obama'nın IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk ise, Twitter'dan yaptığı açıklamada operasyonla ilgili Irak'a "Bu tarihi operasyonda yanınızda duruyor olmaktan gurur duyuyoruz" mesajını verdi.

IŞİD, Musul'u Haziran 2014'te ele geçirmiş, örgütün lideri Ebu Bekir El Bağdadi bu gelişmenin ardından zaferini ilan etmişti.

Operasyonun öncesinde Irak ordusu, havadan on binlerce broşür dağıtarak şehirde yaşayanlara kendi güvenlikleri için gereken önlemleri anlattı.

Türkiye, Başika'da eğitilen yerel Sünni güçlerin Musul'un IŞİD'den geri alınmasını amaçlayan operasyona dahil edilmesini istiyor. Ancak Irak ordusuyla birlikte IŞİD karşıtı operasyonlara katılan İran destekli Şii birlikler, Türkiye destekli grupların Musul harekatında yer almasına karşı çıkıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bugün Ankara'da yaptığı açıklamada, "Biz Türkiye olarak Musul'da istediğimiz çerçevede gerçekleşecek tüm operasyonlara her türlü katkıyı vereceğimizi söylüyoruz. Güvenliğimizi tehdit edecek her türlü gelişmeye karşı uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı sonuna kadar kullanırız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, askeri harekat başlamadan önce Cuma günü yaptığı açıklamada Musul operasyonuna katılma konusunda kararlı olduklarını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi yaptığı açıklamada "Musul'u Musulludan alıp birilerine vermenin hesapları var. Biz de 'Hayır' diyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Irak Başbakanı Haydar El İbadi ise Türk askerlerinin operasyona katılmalarına izin vermeyeceğini belirtmişti.

Yardım örgütleri ise, Musul operasyonun insani bir krize yol açmasından endişe duyduklarını vurguluyor.

Birleşmiş Milletler (BM) daha önce, kış ayları yaklaşırken operasyon sonucu en az bir milyon kişinin evlerini terk etmek zorunda kalacağı uyarısında bulunmuştu.