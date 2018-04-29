Irak Başbakanı Abadi: Müzakere olmayacak

Irak Başbakanı Haydar El Abadi, Irak hükümetinin Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile herhangi bir müzakereye girmeyeceğini açıkladı.

Reuters'ın haberine göre Pazartesi akşamı devlet televizyonundan bir konuşma yapan Abadi, "Referandum anayasaya aykırı olduğu için referandumun sonuçlarını tartışmaya veya bir diyaloga girmeye hazır değiliz" ifadelerini kullandı.

Irak'ın yanı sıra bölgedeki diğer aktörler olan İran ve Türkiye de referanduma karşı çıkıyordu.

Referandumun ardından Irak ordusundan bazı birlikler Türkiye ile sınırda ortak tatbikata başlamıştı.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, referandumda bağımsızlık kararının çıkması durumunda Irak ile bağımsızlık müzakerelerine başlamayı hedeflediklerini söylemişti.

Referandumun resmi sonucunun oylama bittikten 72 saat sonra açıklanması bekleniyor.