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Sağlık

IQ neden düşüyor?

Bilim insanları IQ seviyesini düşüren 7 nedeni açıkladı

03 Ağustos 2015 14:55

Bilim insanları son 50 yılda tüm dünyada zeka seviyesinin 1 IQ puanında düştüğünü söyledi. Yapılan araştırmaya göre margarinli besinler tüketmek, “googellamak”, reality şov izlemek IQ seviyesini düşürüyor.

Vatan’da yer alan habere göre; Kanada’daki Montreal Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada, günümüzde insanın zeka seviyesinin düşmesine neden olan 7 neden belirlendi. Son 50 yılda dünya genelinde toplu zeka seviyesinin 1 IQ puanı düştüğünü belirten araştırmacılar, beslenme alışkanlıkları ve teknolojinin beyni yıprattığı uyarısında bulunuyor.

Bilim insanlarına göre; IQ seviyesini düşüren 7 neden şöyle:

1- Doymuş yağlı (margarin) besinler tüketmek: Beynin dopamin hormonu salgılamasını engelliyor, hafızaya zarar veriyor ve beynin reaksiyon verme süresini uzatıyor.

2- Aynı anda birden fazla işle uğraşmak: Beynin yakıt olarak ihtiyaç duyduğu bir şeker çeşidi olan ‘glikoz’ daha hızlı harcanıyor, bu da beynin yorgun düşmesine neden oluyor.

3- Googellamak: Beyni tembelliğe alıştırıyor ve hafıza gelişimini engelliyor.

4- Fazla fruktoz alımı: Meyve, bal ve sebzelerde bulunan doğal şeker fazla alındığında beyin aktivitelerini yavaşlatıyor.

5- Reality şov izlemek: Beyni tembelleştiriyor.

6- Uykusuz kalmak / Jetlag: Öğrenme yeteneğini azaltıyor.

7- Uzun süre sakız çiğnemek: Dikkatin dağılmasına neden oluyor.

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