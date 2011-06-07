-IPv6 YARIN KÜRESEL ÇAPTA TEST EDİLECEK ANKARA (A.A) - 07.06.2011 - Yarın dünya çapında düzenlenecek IPv6 Günü'nde Google, Facebook, Youtube, Microsoft, Bing, Mozilla, Yahoo!, Akamai ve Limelight Networks'ün de aralarında bulunduğu 400'ü aşkın kurumun web sayfasına IPv6 üzerinden de erişilebilecek. Türkiye'den TÜBİTAK ULAKBİM, ODTÜ ve Turkcell yarın web sitelerini, IPv6 üzerinden de yayınlayarak bu organizasyona katılım sağlayacak. Internet Society (ISOC) sponsorluğunda düzenlenen günde; IPv6 ile çalışmaya alışmanın zamanının geldiğinin vurgulanması ve IPv6 farkındalığının oluşturması amaçlanıyor. Etkinlikle, IPv4 adresi dağıtımının durduğu ve mevcut IPv4 adreslerinin de artık tükendiği de vurgulanarak, firmaların servislerini IPv6 üzerinden de verebilecek durumda olduklarını göstermeleri hedefleniyor. IPv6 birçok büyük ağda kullanılmasına karşın, küresel çapta buna benzer bir gün ile test edilmedi. Büyük organizasyonların IPv6 üzerinden servis veriyor olması diğer firmaları da servislerini IPv6 üzerinden de vermeleri için itici bir güç oluşturacak. İnternet servis sağlayıcıların, web sayfaları yöneticilerinin, yazılım/donanım üreticilerinin içinde yer alacağı bu test günü ile IPv6'nın küresel çapta kullanımı gözlemlenecek ve olası problemler için çözümler aranacak. Son kullanıcılar IPv6 Günü'nde erişim problemi yaşadıklarında http://test-ipv6.com/ adresindeki IPv6 test aracı ile problemi tespit edebilecek ve servis sağlayıcılarına konu ile ilgili başvurabilecekler. -TÜRKİYE DE KATILACAK- Türkiye'de de 8 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ''Kamu Kurum ve Kuruluşları için IPv6'ya Geçiş Planı'' konulu TC Başbakanlık Genelgesi ile dünya çapında ses uyandıran IPv6'ya geçiş stratejisi en üst düzeyde yayımlandı. Genelge kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) öncülüğünde başlatılan ve yıl sonuna dek sürecek olan ''IPv6 Protokolüne Geçiş Eğitimleri'' TÜBİTAK ULAKBİM tarafından verilmeye devam ediyor. Katılım sağlayacak kurumların tam listesi için bakınız: http://www.worldipv6day.org/participants/index.html adresinden öğrenilebiliyor.