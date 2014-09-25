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Bilim / Teknoloji

iPhone'ları çökerten güncelleme

iPhone bir hafta önce sorunları gidermeye yönelik indirmeye sunduğu iOS 8'i birkaç saat sonra sunuculardan geri çekti

25 Eylül 2014 13:00

Güncellemenin geri çekilmesinde en büyük pay, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus modellerine ait. Erken davranıp iOS 8.0.1'i kuran pek çok kullanıcı, güncelleme tamamlandığında mobil ağa bağlanamadıklarını fark ettiler. Başka bir deyişle yayınlanan güncelleme, iPhone 6'ların telefon özelliğini bir anda yok etti. Apple'ın güncellemenin onarılmış halini ne zaman yayınlayacağına dair bir açıklama henüz gelmiş değil. iOS 8.0.1'de, bazı HealthKit uygulamalarıyla yaşanan uyumsuzluk ve iCloud Drive'ı kullanan üçüncü parti hizmetlerle ilgili problemlerin giderilmesi bekleniyordu. 

 

iOS 8.0.1'in onaracağı söylenen sorunlar arasında şunlar da var:

 

- Telefon: Çağrı yönlendirme ve görsel sesli postaya erişirken kilitlenmeyle ilgili sorunlar.

- Klavye: iCloud Keychain doğrulama kodlarını girerken klavyenin görünmemesi.

- Safari: Videoların bazen çalmaması.

- VPN: VPN profili yüklerken ortaya çıkan bir hata.

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