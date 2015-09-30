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Bilim / Teknoloji

iPhone'dan yeni satış rekoru

iPhone 6s ve iPhone 6s Plus satışları bir haftada 13 milyon adete ulaştı

30 Eylül 2015 00:17

Akıllı telefon sektörünün en önemli oyuncularından olan Apple yeni bir rekora daha imza attı. Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre Apple, ilk bir haftada 13 milyon iPhone 6s ve iPhone 6s Plus satışı gerçekleştirdi. iPhone 6 ve iPhone 6 Plus ise benzer dönemde 10 milyon satış adetine ulaşabilmişti.

Apple tarafından yayınlanan basın bültenine yorumda bulunan CEO Tim Cook, iPhone 6s ve iPhone 6s Plus’ta kullanılan 3D Touch ve Live Photos özelliğinin geri dönüşünün çok başarılı olduğunu söyledi. 9 Ekim’de Meksika, Rusya, İspanya ve Tayvan’ın içinde olduğu 40 ülkede daha satışa sunulacak olan yeni iPhone modelleri Türkiye'de ise 16 Ekim’de satışa sunulacak.

 

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