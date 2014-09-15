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Bilim / Teknoloji

iPhone6, 24 saatte 4 milyon sipariş aldı

Amerika'nın teknoloji devi Apple, 4 milyonu aşkın ''iPhone 6'' serisi akıllı telefon siparişiyle rekor kırdı

15 Eylül 2014 23:50

Apple'dan yapılan açıklamada, ilk 24 saat içinde 4 milyon ''iPhone 6'' ve ''iPhone 6 Plus'' cihazının önsipariş aldığı bildirildi. Bu rakam, 2 sene önceki ilk 24 saat içinde satılan iPhone 5 satışını ikiye katlıyor.

Apple CEO'su Tim Cook'un, ''iPhone 6 veiPhone 6 Plus'ın her şekilde daha iyi'' sözüne yer verilen firmanın yazılı açıklamasında Cook, ''iPhone 6 veiPhone 6 Plus siparişleri Apple için yeni bir rekor kırdı ve en iyi iPhonelarımızın bu cuma günü müşterilerimizin eline geçmeye başlaması için sabırsızlanıyoruz'' ifadesini kullandı.

Öte yandan, Apple'dan gelen rekor sipariş açıklaması, firmanın borsadaki hisse senedinin sabah seansında yüzde 0.35 artmasına neden oldu.

Bu arada, talep yüksekliği nedeniyle Apple 6 Plus'ı elde etmenin çok zor olduğu bildirilirken, talebin şirketin sınırlı sayıda üretimi nedeniyle geçmişteki ilk satışlarda yaşanan sınırlı arz probleminin yaşanabileceği belirtiliyor.

 

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