iPhone X tanıtıldı

Apple'ın akıllı telefon piyasasında büyük devrim yaratan ilk iPhone'u kullanıcılarla buluşturmasından 10 sene sonra üç yeni model bugün kamuoyuna tanıtıldı.

Şirketin CEO'su Tim Cook, yaptığı sunumda 10'uncu yıldönümüne özel olarak iPhone 10 olarak okunan iPhone X modelinin özelliklerini sıraladı.

Eski iPhone'lardan farklı olarak tüm ön yüzeyinin ekrana dönüştürüldüğü akıllı telefonda, bugüne kadarki iPhone'larda ikonik hale gelen "ev” (home) tuşu bulunmuyor. Kullanıcılar, ekranı yukarı doğru kaydırarak ana mönüye dönebilecekler.

ABD'de 999 dolardan başlayarak satışa çıkması öngörülen iPhone X, 3 Kasım'dan itibaren raflarda yerini alacak. Telefon ayrıca mimiklerden hareketli emojiler üretmeye imkan sağlayacak ve kablosuz şarj özellikli olarak mevcut iPhone 7'lerden iki saat daha uzun süreli pil ömrüne sahip olacak.

iPhone X'de ekran kilidini açmak için parmak izi ya da şifre yerine yüz tanıma özelliği bulunuyor. Apple yetkilileri, rakip Android cihazlarda da bir benzeri olan özelliği ek sensörlerle daha da geliştirdiklerini kaydetti.

Bütün bu özelliklere ek olarak cihazın muadillerine göre daha yüksek çözünürlüklü olduğu ve OLED ismi verilen bir teknoloji ile ekranda daha zengin renkler gösterebildiği izleyicilerle paylaşıldı.

iPhone 8 ve diğer ürünler de piyasada

Etkinlikte ayrıca iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modelleri de tanıtıldı. Bir önceki model olan iPhone 7 ile büyük benzerlik taşıyan bu modellerin arka tarafında kablosuz şarj özelliği için malzeme olarak cam kullanıldı.

Telefonlara ek olarak tanıtımda yeni Apple Watch sunulurken, Apple TV'nin 4K görüntü özellikli yeni versiyonu da kullanıcılara takdim edildi.

Şirket son 10 yılda bugüne kadar 1,2 milyardan fazla iPhone sattı, ancak Apple'ın satışları geçtiğimiz sene büyük düşüş gösterdi.

Yeni Apple kampüsü

Etkinlik aynı zamanda Apple'ın yeni açılan yerleşkesinde 2011 yılında hayatını kaybeden eski CEO Steve Jobs'a ithaf edilen oditoryum da düzenlendi.

Jobs'un, ölümünden önce tasarımında büyük rol oynadığı ve Apple Park olarak adlandırılan yeni yerleşkenin mimarisi iPhone'ların ev tuşunu andırıyor ve çevreye duyarlı birçok yeni teknolojiyi çalışma hayatının bir parçası haline getiriyor.

© Deutsche Welle Türkçe

AP,Reuters/ÇÖ,BÖ