iPhone 8, Sirkeci'yi hareketlendirdi!

Apple’ın amiral gemisi iPhone'un yeni modeli bugün tanıtılıyor. iPhone'un yeni modelini almak isteyenler ellerindeki eski sürümleri satmak için Sirkeci'deki Doğubank İş Hanı'nda yer alan telefon pazarına gitmeye başladı. iPhone 6 ve 7'lere özelliklerine göre 2 bin 500'ye kadar fiyat biçilebiliyor. Yeni iPhone'un Türkiye'de 4 bin liradan yüksek bir fiyata satılması bekleniyor.

Apple’ın merakla beklenen iPhone 8 ve iPhone X’i bu akşam tanıtacak. Bu durum ikinci el telefon pazarını hareketlendirdi. Vatandaş yeni iPhone’u alabilmek için iPhone 6 ve 7’lerini elden çıkarmaya çalışırken satıcılar pazarın son günlerde hareketlendiğini dile getirdi. Pazar esnafı işlerin hareketli olduğunu vurguluyor.

İkinci el telefon fiyatı ne kadar?



Sözcü'de yer alan habere göre, ikinci el iPhone pazarında iPhone’nun sadece 6 serisini ve üstünü bulmak mümkün. iPhone 6 ‘nın ikinci el piyasa değeri alış fiyatı 1300 TL satış fiyatı ise 1500 TL iPhone 7 ‘nin ikinci el piyasa değeri alış fiyatı 2200 TL satış fiyatı ise 2400 TL , alış ve satış fiyatları böyle. Ancak bu durum telefonun yeniliğine ve boyutuna göre de değişkenlik gösterebiliyor.

"Toplum olarak gösterişe meraklıyız"

Doğubank’ın 15 yıllık esnafı Cem Tente Apple’ın diğer markalara göre en az değer kaybeden marka olduğunu belirtti. Tente Sozcu.com.tr’ ye yaptığı açıklamada “İkinci el telefon piyasası son günlerde bayağı hareketlendi. Vatandaşın ekmek alacak parası yok ama cebinde bir iPhone var. Bence toplum olarak gösterişe meraklı olduğumuzdan böyleyiz. Ben Türkiye’yi şöyle değerlendiriyorum burası tam bir telefon çöplüğü ve herkes gösteriş için en iyisi bende olsun istiyor” ifadelerini kullandı. Tente artık müşterilerin kredi kartlarıyla pazardan taksitle telefon aldıklarını ve bu telefonu gidip kendilerini sattıklarını, elde edilen parayla ise borçlarını ödediğini de söylüyor.

Gümrük tarifesi sıfır cihazları zora soktu

Garantili iPhone satan esnaf Atakan Bulut ise Çin ve Vietnam’dan gelen telefonlara uygulanan gümrük tarifelerinden dolayı çeşitli yollardan ülkeye sokulan ürünlere daha çok talep olduğundan bahsetti. Bulut Sozcu.com.tr’ye yaptığı konuşmasında “Vatandaş sıfır telefon almak istiyor ama şuan elimizde istedikleri şekilde sıfır telefon çok az, müşteri istediğini bulamayınca pazardaki diğer esnafa gidiyor ve ondan satın alıyor. bu durumdan dolayıda bizim işlerimiz çok düştü ” dedi.

İşte iPhone 8’de olması beklenen muhtemel özellikler:

-Çerçevesiz cam ekran

-Home tuşu artık fiziki olarak cihazın üzerinde bulunmayacak. Dokunmatik ekrana eklenecek.

-Parmak izi okuyucusunun ekranın arka tarafında olması bekleniyor.

-OLED ekran kullanılacak.

-iPhone 8 512 GB depolama seçeneğiyle geliyor.

-Cihazın fiyatının 999 dolardan başlaması bekleniyor.

Apple’ın CEO’su Tim Cook yeni cihazını bu akşam tanıtacak. Merakla beklenen cihazın tanıtılmasına artık saatler kaldı.