iPhone 6S Eylül'de piyasada

Teknoloji dünyasının merakla beklediği iPhone 6S 18 Eylül'de piyasaya çıkıyor. Kasadaki farklılıklar ve yeni bir renk seçeneği sunacağı düşünülen iPhone 6S, Foxconn fabrikalarında üretilecek.

Shiftdelete'de yer alan habere göre, her sene Eylül ayında tanıtılan yeni nesil iPhone, bu yılda geleneği bozmayarak modelleri yine bir Cuma günü olan 18 Eylül tarihinde piyasaya sunacak. iPhone 6S’in tanıtımı ise 11 Eylül günü gerçekleşecek.

Foxconn’a yakın kişilerce onaylanan bu bilgilerin doğruluk payı ise oldukça yüksek. Ayrıca modellerin Foxconn fabrikalarında üretimine başlandığı da söylenenler arasında.