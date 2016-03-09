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Bilim / Teknoloji

iPhone 6s aldı, kutudan asma kilit çıktı!

Müşteri, 50 dolarlık indirim veren siteden alışveriş yapmıştı

09 Mart 2016 19:45

11street isimli siteden 16 GB depolama alanına sahip olan bir iPhone 6s siparişi veren Alan N.G. isimli müşteri, kutudan asma kilit çıkınca şoka uğradı ve bu durumu sosyal ağlarda paylaştı.

CNN Türk’ün haberine göre, 736 Dolar ödeme yapan kullanıcı, 50 Dolarlık indirim sebebiyle 11street isimli siteyi tercih etti. Ancak 11street isimli site, ürünleri kendisi yollamıyor, çeşitli tedarikçilerle anlaşıyordu. Durum böyle olunca sitenin bilgisi olmadan, kullanıcıya sahte bir iPhone kutusu yollandı.

736 Doları boşa giden kullanıcı bu durumu site yetkililerine bildirdikten 24 saat sonra, yeni ve orijinal bir iPhone 6s eline ulaştırıldı. Alışverişlerinde bir çeşit güvenlik sistemi olan 11street isimli site, internet alışverişlerinin güvenliğini bir kez daha sorgulattı.

11street isimli sitenin kendi kullanıcısını koruması ise takdir topladı. Site yetkilileri yeni bir telefonu kullanıcıya verirken fotoğraf çektirerek bu anı da sosyal ağlarda paylaştı. Aksi halde diğer kullanıcılar tarafından büyük eleştirilere maruz kalması muhtemel olacaktı.

Bu dolandırıcılık yönteminde kullanıcıya asma kilit yollanmasının sebebinin, orijinal kutunun ağırlığını taklit etmek olduğu düşünülüyor. 

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