T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

iPhone 6'larda sık rastlanan sorun

iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'ın yeni 128GB'lık modelleri teknik sorun yaşıyor, kendi kendine kapanıp açılıyor

07 Kasım 2014 17:11

İnternette günden güne artan şikâyetler, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'ın 128GB'lık modellerinde "kendi kendine yeniden başlama" sorunu olduğunu ortaya koyuyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Eylül ayından bu yana bazı kullanıcıların Apple forumlarında paylaştığı sorun, özellikle iPhone'un eski bir yedeklemeden geri yüklendiğinde sorun yaşadığını gösteriyor. Apple'ın yayınladığı yazılım güncellemeleri ise sorunu her zaman çözmeyebiliyor.

Sorunun yaygın olup olmadığını anlamak henüz pek mümkün değil, ancak görünen o ki sorun şu an sadece 128GB'lık, çok sayıda (yüzlerce) uygulama yüklü yeni iPhone'larda yaşanıyor. Bu kadar uygulamayı kimin, neden yükleyeceğini soruyor olabilirsiniz, ancak 128GB'lık modeli satın almalarının sebebi bu olabilir.

Apple forumundaki şu gönderi, yaşanan sorunu iyi biçimde özetliyor:

"Bazen uygulamalar kilitleniyor (hem Apple'ın uygulamaları, hem de üçüncü parti uygulamalar), bazen kırmızı ekran çıkıyor. Bazense telefon Apple logosuyla baştan başlıyor ve açılması uzun sürebiliyor."

Bazı iddialar göre, bu tür bir sorunun kaynağı Apple'ın iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'ta kullandığı, daha düşük kapasitelere göre farklı bir teknolojiye sahip Samsung üretimi 128GB'lık bellek denetimi olabilir.

Ancak şu an itibariyle bu iddiayı destekleyecek veya sorunun donanımsal olduğunu ispat edecek herhangi bir kanıt bulunmuyor.

ETİKETLER

iphone 6iphone 6 plussorunaçıp kapamada sorunapple

İlgili Haberler

iPhone 6 bükülebiliyor mu?

Birçok kullanıcı iPhone 6'nın ince yapısı sebebiyle kolayca bükülebilmesini şikayet etti

iPhone 6 çılgınlığı Türkiye'de

İstedikleri model iPhone 6 telefonları alan vatandaşların, kasada ödeme yaparken oldukça heyecanlı oldukları görüldü

iPhone 6 Plus kullanıcılarından yeni şikayet: Saçımız, sakalımız yolunuyor!

iPhone 6 Plus, daha önce eğilip büküldüğü gerekçesiyle yapılan şikayetlerle gündeme gelmişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24