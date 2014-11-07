iPhone 6'larda sık rastlanan sorun

İnternette günden güne artan şikâyetler, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'ın 128GB'lık modellerinde "kendi kendine yeniden başlama" sorunu olduğunu ortaya koyuyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Eylül ayından bu yana bazı kullanıcıların Apple forumlarında paylaştığı sorun, özellikle iPhone'un eski bir yedeklemeden geri yüklendiğinde sorun yaşadığını gösteriyor. Apple'ın yayınladığı yazılım güncellemeleri ise sorunu her zaman çözmeyebiliyor.

Sorunun yaygın olup olmadığını anlamak henüz pek mümkün değil, ancak görünen o ki sorun şu an sadece 128GB'lık, çok sayıda (yüzlerce) uygulama yüklü yeni iPhone'larda yaşanıyor. Bu kadar uygulamayı kimin, neden yükleyeceğini soruyor olabilirsiniz, ancak 128GB'lık modeli satın almalarının sebebi bu olabilir.

Apple forumundaki şu gönderi, yaşanan sorunu iyi biçimde özetliyor:

"Bazen uygulamalar kilitleniyor (hem Apple'ın uygulamaları, hem de üçüncü parti uygulamalar), bazen kırmızı ekran çıkıyor. Bazense telefon Apple logosuyla baştan başlıyor ve açılması uzun sürebiliyor."

Bazı iddialar göre, bu tür bir sorunun kaynağı Apple'ın iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'ta kullandığı, daha düşük kapasitelere göre farklı bir teknolojiye sahip Samsung üretimi 128GB'lık bellek denetimi olabilir.

Ancak şu an itibariyle bu iddiayı destekleyecek veya sorunun donanımsal olduğunu ispat edecek herhangi bir kanıt bulunmuyor.