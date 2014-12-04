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Bilim / Teknoloji

iPhone 6 taklit olabilir mi?

Bir Çin telefon üreticisi, iPhone 6 tasarımının taklit olduğu yönünde yeni bir iddia ortaya attı

04 Aralık 2014 14:11

Önce iPhone 6 Plus'ın "bükülme" problemi, ardından iPhone 6'nın kamerasını yerinden "çıkması" gibi dertlerle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Apple, bu defa, çoğu zaman kendisinin başkalarına yönelttiği bir suçlamayla,  "patent hırsızlığı" suçlamasıyla karşı karşıya.

Radikal'de yer alan habere göre, iddia Çinli üretici Digione'dan geldi. Çinli akıllı telefon üreticisieylül ayında iPhone 6'nın ortaya çıkmasıyla birlikte avukatları aracılığıyla Apple'ın merkez ofisine bir mektup gönderdi. Mektup, patent ihlaline ilişkin endişeleri içeriyordu. Zira iPhone 6'nın tasarımı Digione'ın 100+ adındaki akıllı telefonuna oldukça benzer yapıda. 100+'ın patentini temmuz ayında alan Digione, bu cebiyle Android çatısı altında 5.5 inç ekran ve 8 çekirdekli MediaTek işlemci gibi donanım sunuyor.

Şu an için Apple'dan patent ihlaline karşı bir cevap gelmedi. Son zamanlarda başı bir türlü dertten kurtulmayan Apple'ın bu konuda nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. 

 

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