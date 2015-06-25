İphone 6 konuşurken patladı!

Hindistan’ın Haryana eyaletine bağlı Gurgaon kentinde yaşayan Kishan Yadav, geçtiğimiz hafta satın aldığı iPhone 6, telefon görüşmesi yaptığı sırada patladı. Aracında ilerlediği sırada şarjda bulunan telefonu ile eller serbest özelliğini kullanarak arkadaşıyla görüşen Yadav’ın telefonu kısa süre içinde ısındı. Telefonundan kıvılcımlar geldiğini gören Yadav, aracının camını açarak telefonunu dışarı fırlattı.

Yere düşen telefonun patlamasının ardından şaşkına dönen Yadav, telefonu soğuduktan sonra Apple iletişim merkezine götürerek değişim talep etti.

Yetkililer, Yadav’dan telefonunu incelenmek üzere serviste bırakmasını isteyerek konuyla ilgili kendisine bilgi verileceğini söyledi. Durumdan memnun olmayan Yadav, daha sonra polise giderek konuyla ilgili tutanak tutturdu.