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Yaşam

iPhone 6 çılgınlığı Türkiye'de

İstedikleri model iPhone 6 telefonları alan vatandaşların, kasada ödeme yaparken oldukça heyecanlı oldukları görüldü

26 Eylül 2014 11:22

Apple'ın yeni akıllı telefon modeli iPhone 6'ya Türkiye'den yoğun talep var. iPhone 6 meraklıları, saatler öncesinden satın almak için İstanbul'daki Apple mağazasında sıraya girdi.

Kuyruğa girenlerin kimisi Ankara'dan kimisi ise Gaziosmanpaşa'dan geldi. Sıraya girenler, portatif sandalyeleriyle ve kumanyalarıyla sabahı bekledi. Çoğunluk ise iPhone6 Plus almayı planlıyor. Öte yandan Apple çalışanlarıysa yeni iPhone modellerini raflara dizmeye başladı.

 

Teknoloji marketlerde kuyruk

 

DHA'dan Ahmet Can'ın haberine göre, öte yandan Apple'ın yeni ürünleri iPhone 6 ve iPhone 6 Plus için çok sayıda müşteri de Bakırköy, Kadıköy ve Sarıyer'deki elektronik mağazalarına akın etti. Mağazalar önünde sıraya giren vatandaşlar, saat 00.00'da kepenklerin açılmasıyla birlikte içeri girmeye başladı. İstedikleri model iPhone 6 telefonları alan vatandaşların, kasada ödeme yaparken oldukça heyecanlı oldukları görüldü.

 

3 kişiye telefon hediye edildi

 

Kadıköy, Suadiye'de bulunan bir GSM mağazasında bilgi yarışması düzenlendi. Vatandaşlara dağıtılan numaramatiklerle sorulan sorulara doğru yanıt veren ilk 3 kişiye iPhone 6 hediye edildi. Sınırlı sayıdaki telefonlar dakikalar içerisinde tükendi.

 

‘Bir aydır bekliyorum’

 

iPhone 6 için mağaza kapısı önündeki kuyrukta bekledikten sonra istediği model cep telefonunu alan Ataberk Calaz isimli müşteri, “Bir aydır bekliyorum. Çok heyecanlıydım. İlk olarak aldığım için mutluyum. iPhone 6 Plus 64 GB 2.950 liraya aldım” şeklinde konuştu. Başka bir vatandaş ise, “Şuan ki piyasada en lüks telefon olarak görülüyor. Gayet hoş ve zarif bir telefon. Ön siparişi vermiştim zaten. Eski telefonumu satmıştım ve iki aydır bu telefonun çıkmasını bekliyordum” ifadelerini kullandı.

 

Türkiye'deki satış fiyatları

 

iPhone 6'nın Türkiye'deki satış fiyatı şöyle:

16 GB iPhone 6: 2 bin 349 TL

64 GB iPhone 6: 2 bin 649 TL

128 GB iPhone 6: 2 bin 949 TL

 

iPhone 6 Plus'ın satış fiyatı:

16 GB iPhone 6 Plus: 2 bin 649 TL

64 GB iPhone 6 Plus: 2 bin 949 TL

128 GB iPhone 6 Plus: 3 bin 249 TL

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