iPhone 10 yaşında

Steve Jobs, 9 Ocak 2007 tarihinde San Francisco'da bulunan Moscone Center'ın sahnesinde merak uyandıran bir sunum yapmıştı. Jobs sunumu esnasında izleyicilere sürekli olarak, ilk kez sunmak istediği "üç yeni üründen" söz etmişti. Macworld konferansının konuklarıysa yer aldıkları buluşmanın esasında tek bir Apple ürününe dair olduğunu bir kısa sürede anlamıştı: iPhone.

"Mac & i" dergisinin genel yayın yönetmeni Stephan Ehrmann, DW'ye verdiği mülakatta "Aslında ilk akıllı telefon iPhone'du. Yani hem sörf yapmanıza, hem telefonla konuşmanıza, hem de müzik dinlemenize olanak sağlayan büyüklükte bir ekrana sahip ilk cep telefonuydu" diyor.

Bugün yediden yetmişe her akıllı telefon kullanıcısı için normal olan şey, o zamanlar devrim niteliğindeydi. iPhone'dan önceki akıllı telefonlar aşırı büyük, göze hitap etmeyen, kullanımı zor cep telefonlarıydı.

Sanal klavye

iPhone ise buna karşılık tek bir tuşla donatılmıştı. Bütün bir klavyeye ihtiyaç duyulduğunda ekranın açılması icap ediyordu. Bugün bunu tüm çocuklar biliyor. Steve Jobs on yıl önce yaptığı sunumda "Telefonu yeniden keşfediyoruz" demişti, ama ortaya çıkan ürün bir telefondan çok daha fazlasıydı: Her yerde, rahatça kullanılabilen, tam donanımlı bir çeşit mobil bilgisayar.

Almanya'da neredeyse 14 ila 29 yaş arasındaki herkesin, yani Almanların üçte ikisinin akıllı telefonu var. Yetişkinler için arabalar ne kadar normalse, iPhone'lar da çocuklar için o kadar normal. Alman İnternete Güven ve İnternette Güvenlik Enstitüsü'nün (DIVSI) bir araştırmasına göre, 3-8 yaş arası yaklaşık 1,2 milyon çocuk düzenli olarak internete giriyor. Henüz okuma yazma bilmeyen çocuklarsa bazı uygulamalarda parmaklarıyla semboller üzerine tıklayabiliyor.

İş dünyası için vazgeçilmez

Duisburg-Essen Üniversitesi'nde e-iş ve e-girişimcilik profesörü olan Tobias Kollmann, cihazın iş dünyası için "deyim yerindeyse bir devrim" olduğunu söylüyor. Kollmann, internetin iPhone sayesinde her cebe girdiği ve böylece her müşteriyi şirketler için ulaşılabilir kıldığı görüşünde. Kollmann DW'ye verdiği mülakatta, "Uygulamaların ulaştığı zafer gösterdi ki, müşteriler mobil cihaz üzerinden havale yapmayı sıkça tercih ediyor."

Profesör Kollmann'a göre iPhone'un yaygınlaşması ile birlikte değişime uğrayan ana sektörlerden biri seyahat sektörü olmuş. Kollmann, "Konum tabanlı uygulamalar sayesinde akıllı telefon sahibi kişinin nerede bulunduğu kolayca tespit edilebiliyor ve böylece kişinin yakın çevresindeki otel önerilerinde bulunulabiliyor" diyor. Bu çerçevede seyahat rezervasyonlarının büyük çoğunluğu mobil cihazlar üzerinden yapılmaya başlanmış.

Bir milyardan fazla iPhone satıldı

Akıllı telefon ticareti büyük bir piyasa oluşturuyor. Rakamlar, pazarın Samsung gibi Google'ın Android işletim sistemiyle çalışan cihazlar tarafından domine edildiğini gösteriyor. Android cihazları pazarın neredeyse yüzde 80'i oluşturuyor. Ancak en büyük kârı iPhone'larıyla Apple elde ediyor, çünkü kâr marjları rekabetten ciddi oranda daha yüksek. iPhone piyasaya sürüldükten sonraki on yılda, toplamda bir milyardan fazla, çeşitli nesillerden iPhone satılmış durumda.

"Mac & i" genel yayın yönetmeni Stephan Ehrmann, "Açık ara farkla en başarılı Apple ürünü olan iPhone, şirketin ana gelir kaynağı" diyor. "Şirketin kasasını devasa biçimde dolduran iPhone satışları Apple'ı dünyanın en değerli şirketi haline getirdi. Böylece Apple da dahil olmak üzere pazardaki tüm şirketler de iPhone'a uymak durumunda kaldı."

Ufuktaki ürün

Ehrmann, Apple'ın büyük başarısından bahsederken en büyük sorununa değinmeyi de ihmal etmiyor. Şu sıralar şirketin en önemli ayağı çatırdıyor: Son iPhone modeli umulan satış rakamlarına ulaşabilmiş değil. Apple iPhone 7'nin üretimini durdurmuş vaziyette. Ehrmann'a göre, Apple yöneticileri satışların düştüğünü çok iyi biliyorlar ve satılamayacak ürün üretmeye yanaşmıyorlar.

iPad, Apple TV ve Apple Watch gibi ürünler, iPhone'un ulaştığı satış rakamlarına ulaşamadı. Peki 2005'te hayata veda eden Steve Jobs'ın mirasçıları şirketin uzun vadede hayatta kalmasını başarmak için nasıl bir plana sahipler? Stephan Ehrmann, ufukta Apple'ın sürücüsüz ve elektrikli aracı Apple Car'ın olduğunu ve ürünün gelecek yıllarda piyasaya çıkabileceğini söylüyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Henrik Böhme