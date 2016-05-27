IOC'den yeni doping açıklaması



Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) 2012 Londra Olimpiyat Oyunları’na ait numunelerin yeniden kontrolü sırasında 23 atlette doping tespit edildiğini açıkladı. Ayrıca 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları sırasında alınan numunelerden birinde daha doping tespit edildi. Bu son sonuçla birlikte yeniden yapılan testlere dayanılarak doping yaptığından şüphelenilen sporcuların sayısı 32'ye yükseldi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi 2008 Pekin Olimpiyatları’na ait yeniden yapılan doping incelemelerinin sonuçlarını geçen hafta açıklamıştı.

Söz konusu tüm kontroller atletlerin A numunelerine dayanıyor. Doping tespit edilen atletler arasında Alman sporcu ise bulunmuyor.

'Gelişmeleri olumlu buluyoruz'

Almanya Olimpiyat Komitesi (DOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Michael Vesper Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin doping soruşturmasıyla ilgili gelişmeleri desteklediklerini kaydetti. Vesper "2008 Pekin ve 2012 Londra Olimpiyat Oyunları’na ait yeniden incelenen numunelerin sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılmasını olumlu buluyoruz. Böylece doping yapan atletler Rio'da yarışamayacak" şeklinde konuştu.

Soruşturmanın adil yarışan sporcular için önemli bir haber olduğunu belirten Vesper, "Aynı zamanda da doping yapmayı düşünen tüm atletler için de uyarı niteliğinde. Henüz tespit edilemeyen bir madde kullansalar bile kendilerini güvende hissedemeyecekler. Çünkü yaptıkları çok uzun zaman sonra da olsa ispatlanabilecek. IOC'nin bu önemli adımının sonuna kadar arkasındayız" dedi.