İntihara teşebbüse para cezası

Nauru Savcılığı, önce intihara teşebbüs eden mülteci için iki aya kadar hapis

cezası talep etti ancak mahkeme 136 euro para cezası verilmesine hükmetti.

Avustralya Yeşiller Partili Senatör Sarah Hanson-Young, “Bu insanı hasta

ediyor. Nauru hükümeti yaşamını sona erdirmek isteyen bir mülteciyi intihara

teşebbüsten mahkûm etti” açıklamasını yaptı.

Mülteciler için Doktorlar adlı örgütten Barri Phatarfod ise intihara teşebbüsü

bir suç olarak kabul etmenin tamamen uygunsuz olduğunu kaydetti.

ABC kanalının haberine göre İranlı mülteci Sam Nemati, 8 yaşındaki

kızıyla

birlikte iki yıl boyunca Avustralya tarafından finanse edilen bir mülteci

merkezinde kapalı tutuldu. Daha sonra başka bir yere yerleştirildi. Ancak kızı

başka çocuklarla birlikte olabilsin diye habersiz bir şekilde yaşadığı evi

değiştirince polisin onu götürmek istediği belirtildi.

Nemati, ne yapacağını şaşırınca intihara kalkıştı ve tedavisinden sonra dava

açıldı.

Avustralya yasalarına göre, sığınmacı tekneleri Nauru ya da Papua Yeni

Gine'deki merkezlere yönlendiriliyor. İltica başvuruları kabul edilse bile

Avustralya'ya ayak basmalarına izin verilmiyor.

