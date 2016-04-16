İntihara teşebbüse para cezası

Nauru Savcılığı, önce intihara teşebbüs eden mülteci için iki aya kadar hapis
cezası talep etti ancak mahkeme 136 euro para cezası verilmesine hükmetti.
Avustralya Yeşiller Partili Senatör Sarah Hanson-Young, “Bu insanı hasta
ediyor. Nauru hükümeti yaşamını sona erdirmek isteyen bir mülteciyi intihara
teşebbüsten mahkûm etti” açıklamasını yaptı.
Mülteciler için Doktorlar adlı örgütten Barri Phatarfod ise intihara teşebbüsü
bir suç olarak kabul etmenin tamamen uygunsuz olduğunu kaydetti.
ABC kanalının haberine göre İranlı mülteci Sam Nemati, 8 yaşındaki
kızıyla
birlikte iki yıl boyunca Avustralya tarafından finanse edilen bir mülteci
merkezinde kapalı tutuldu. Daha sonra başka bir yere yerleştirildi. Ancak kızı
başka çocuklarla birlikte olabilsin diye habersiz bir şekilde yaşadığı evi
değiştirince polisin onu götürmek istediği belirtildi.
Nemati, ne yapacağını şaşırınca intihara kalkıştı ve tedavisinden sonra dava
açıldı.
Avustralya yasalarına göre, sığınmacı tekneleri Nauru ya da Papua Yeni
Gine'deki merkezlere yönlendiriliyor. İltica başvuruları kabul edilse bile
Avustralya'ya ayak basmalarına izin verilmiyor.