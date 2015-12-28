İntihar eylemcisi gizlice gömüldü



Bataclan konser salonuna düzenlenen saldırıda yer alan teröristlerden Sami Amimour toprağa verildi. "Journal du Dimanche" gazetesinin haberinde, Sami Amimour'un Paris'in kuzeyindeki La Courneuve'da gömüldü. 28 yaşındaki terörist için düzenlenen cenaze töreninde az sayıda kişinin hazır bulunduğu kaydedildi.

Sami Amimour, La Courneuve yakınlarındaki Drancy'de doğup büyümüştü. Radikal İslamcı görüşleri benimsedikten sonra 2014'te Suriye'ye giden Sami Amimour, eylem düzenlemek üzere Fransa'ya dönmüştü.

İki zanlı firarda

Habere göre, saldırıda yer alan diğer yedi teröristin cesedi halen Paris Adli Tıp morgunda bulunuyor. İki terör zanlısı ise uluslararası arama emriyle aranmaya devam ediliyor. 26 yaşındaki Salah Abdeslam, intihar eylemcilerden birinin kardeşi. Aranan diğer terör zanlısı ise 30 yaşındaki Mohamed Abrini.

Paris'in çeşitli bölgelerinde 13 Kasım'da düzenlenen koordine saldırılarda 130 kişi yaşamını yitirmiş, saldırıları IŞİD üstlenmişti.