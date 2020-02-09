İntihar eden polisin babasından amirlerine 'intihara yönlendirme' davası

İzmir Çeşme'de kendini göğsünden tabancayla vurarak yaşamına son veren 23 yaşındaki polis memuru Muhammed Emin Kaya'nın hırsızlıkla suçlanınca amirlerinden gördüğü baskı ve hakaretler nedeniyle intihar ettiği iddia edildi. Kaya'nın babası Ahmet Kaya, oğlunun amirleri hakkında 'hakaret', 'görevi ihmal', 'ölüye hakaret' ve 'intihara yönlendirme' suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İzmir Çeşme'de görevli 2.5 yıllık polis memuru Muhammed Emin Kaya, 15 Ocak'ta evinde, kendini tabancayla göğsünden vurarak yaşamına son verdi.



Kaya'nın, amirlerinden baskı gördüğü ve hakaretlerine maruz kaldığı, bu nedenle intihar ettiği iddia edildi.



Muhammed Emin Kaya'nın babası Ahmet Kaya, bir emniyet müdürü ile bir komiser yardımcısı hakkında 'hakaret', 'görevi ihmal', 'ölüye hakaret' ve 'intihara yönlendirme' suçlarından, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"Beraat etti ancak mahkeme hapis cezası verdi"

Kaya'nın avukatı Ayşe Esra Ünlü Polat, Muhammed Emin Kaya'nın intihar ettiği süreci şu sözlerle anlattı: "Muhammed Emin Kaya, 2,5 yıllık polisti. İlk görev yeri Çeşme'deydi. Geçen yıl mayıs ayında dilencilere yönelik operasyon yapılmış. Savcılık talimatıyla dilencinin üzerinden çıkan 315 TL'ye el konulmuş. Kaya ise olay günü izinli olmasına rağmen yardımcı olabilmek için karakola gitmiş.



Masanın üzerinde bulunan delil poşetindeki 315 TL'yi, karakola giden- gelen çok sayıda kişinin olması, ayrıca karakolda çelik kasa veya kilitli bir dolap bulunmaması nedeniyle, kaybolmaması amacıyla cebine koymuş. Odada güvenlik kamerası da mevcut. Müvekkilimin hırsızlık kastı yoktur. Amacı sadece koruma amaçlıdır. Ancak işi bitince cebinde unutarak evine gitmiş. Paranın sahibi vatandaş polis merkezine geldiğinde, delil poşeti bulunamamış.

"Depresyona girdi"

Bunun üzerine idari soruşturma başlatılarak, açığa alındı. İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde zimmet suçundan kamu davası açıldı. Yapılan yargılama sonucunda beraat etti. Ancak mahkeme, hırsızlık suçundan 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verdi. Hükmün açıklanması geri bıraktı. Yargılanma sürecinde, 6- 7 ay açıkta kaldı. 13 Aralık 2019'da göreve iade edilmiş olmasına rağmen hakkında başlatılan ihraç talepli idari soruşturma sürüyordu.



Açığa alındıktan ve mahkemenin aleyhine hüküm vermesinden sonra depresyona girdi. Hırsızlıkla suçlanmasını hazmedemedi. Bu süreçte meslektaşları ve sosyal çevresi dışladı. Amirlerinin üzerindeki baskısı ağır oldu. Mobbinglerine ve hakaretlerine maruz kaldı. Biz de bu kişiler hakkında intihara yönlendirme ve mobbing suçlamasıyla suç duyurusunda bulunduk."

Avukat Polat, "Yapılması gereken, her yıl polislerin fiziksel ve psikolojik olarak bu görevi yapıp yapamayacaklarının kontrol edilmesi. Bu konularla ilgili gerekli düzenleme yapılmalı" dedi. (DHA)