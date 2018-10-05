Interpol Başkanı kayıp

Merkezi Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı'nın (Interpol) Başkanı Meng Hongwei'den yaklaşık bir haftadır haber alınamıyor. Fransa'da Meng'in kaybolmasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Fransız Europe 1 radyosu, 64 yaşındaki Meng'in 29 Eylül'de Fransa'dan memleketi Çin'e gitmek üzere yola çıktığını duyurdu. Radyonun haberinde, bu tarihten beri Interpol Başkanı'ndan haber alınamaması üzerine eşinin polise Meng'in kaybolduğunu bildirdiği kaydedildi. Fransız polis yetkilileri, Meng'in "Fransa'da kaybolmadığını” vurguladı.

Interpol'den yapılan açıklamada da Meng'in "muhtemelen kaybolduğuna” dair haberler hakkında bilgi sahibi olunduğu, vakanın Fransa ve Çin'deki ilgili kurumların yetki alanına girdiği belirtildi. Açıklamada, Interpol'deki günlük işlerin, başkanın değil, genel sekreterin yetkileri dâhilinde olduğuna dikkat çekildi.

Af Örgütü eleştirmişti

Meng, Kasım 2016'da Interpol'ün başkanlığına seçilmişti. Interpol başkanlığına seçilen ilk Çinli olan Meng, daha önce Çin'de Kamu Güvenliğinden Sorumlu Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Meng, terörizmin yanı sıra uyuşturucu ticaretiyle mücadele ve sınır kontrollerinden sorumluydu.

Uluslararası Af Örgütü Meng'in bu göreve getirilmesini eleştirerek, yurt dışına kaçan Çinli rejim muhaliflerinin yakalanması için Meng'in görevinin suistimal edilebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

192 ülkenin üye olduğu, dünyanın en büyük polis teşkilatı olan Interpol, terörizm ve organize suçlarla mücadele ile uluslararası düzeyde aranan kişilerin bulunup yakalanması gibi faaliyetler yürütüyor.

AFP,rtr,dpa/JD,CÖ

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