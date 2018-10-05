Interpol Başkanı kayboldu!

Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (Interpol) Çinli başkanı Hongwei Meng'nin yaklaşık 1 haftadır kayıp olduğu ortaya çıktı. Fransız polisi olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Eşi, Meng'in en son Çin'e gitmek için yola çıktığını ancak uçağa binip binmediği konusunda bilgisi olmadığını, o günden beri Meng'den haber alamadığını söyleyerek kayıp başvurusunda bulundu.

Fransız polisi de bunun üzerine başvuruyu kabul ederek soruşturma başlattı.

BBC Paris Muhabiri Hugh Schofield'a bilgi veren bir yetkili, Meng'in Fransa'da kaybolmadığını söyledi.

Geçmişte Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı ve Bakan Vekilliği de dahil olmak üzere üst düzey pozisyonlarda görev yapmış olan Meng Hongwei, 2016 yılından bu yana Interpol'ün başında bulunuyor.

Emniyet ve güvenlik alanında 40 yıllık tecrübesi bulunan Meng'in Interpol'deki görev süresi 2020'de sona erecek.

Bu göreve seçilen ilk Çinli

Meng, 2016'da Interpol Başkanı olduğunda bu göreve seçilen ilk Çinli olmuştu.

Onun göreve seçilmesinin ardından insan hakları kuruluşu Amnesty International (Uluslararası Af Örgütü), Pekin yönetiminin ülke dışında bulunan Çinli muhaliflerin peşine daha rahat düşebileceğinden endişe ettiğine yönelik bir açıklama yayımlamıştı.

Çin ülke dışındaki vatandaşlarının yakalanması için daha önce Interpol'ü kullanmış, 2014 yılında yolsuzlukla suçladığı yaklaşık 100 kişi hakkında kırmızı bülten çıkartmıştı.

2017 yılında Interpol'ün 86. Genel Kurulu'na da Çin ev sahipliği yapmıştı.