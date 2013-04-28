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Yaşam

İnternetten 2 milyon dolar topladı

İnternette sunulan projelere kitlesel kaynak bulmakla tanınan Kickstarter’ı kullanan Braff, hayranlarından çekmeyi planladığı yeni filmi ‘Wish I Was Here’ için maddi destek istedi

28 Nisan 2013 15:21

ABD’li oyuncu Zach Braff, yeni filmi ‘Wish I Was Here’ için sadece dört günde internette 2 milyon dolar para topladı.
 
Oyuncu ve yönetmen Zach Braff, yeni filminin bütçesini internette topladı.

İnternette sunulan projelere kitlesel kaynak bulmakla tanınan Kickstarter’ı kullanan Braff, hayranlarından çekmeyi planladığı yeni filmi ‘Wish I Was Here’ için maddi destek istedi. Braff, 10 ve 10 bin dolar arasında değişen yardımlar karşılığında destekçilerine yapım günlüğünden, film setine ziyaret olmak üzere çeşitli hediyeler sundu.

Braff, parayı toplamak için bir ay süre tanıdı ancak proje dört gün içinde yaklaşık 30 bin kişinin desteğiyle 2 milyon dolara ulaştı.

Kickstarter, yakın zamanda ‘Veronica Mars’ adlı televizyon dizisinin beyazperdeye uyarlanması için 91 bin kişinin desteğini alarak 5.7 milyon dolar toplamıştı.

Zach Braff, ‘Wish I Was Here’ filmini hayata geçirirse ünlü oyuncunun ‘Garden State’ten sonra ikinci yönetmenlik denemesi olacak.

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