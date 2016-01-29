İnternette suçlu avı



Avrupa Polis Teşkilatı Europol, Avrupa'nın en acil aranan zanlılarını bulmak için internette sayfa açtı. ‘Eumostwanted.eu‘ adı altında açılan sayfada en acil aranan 45 kişinin fotoğrafları yer alıyor. Fotoğrafların üzerine gelindiğinde zanlının yaşı ve hangi suçtan arandığına dair kısa bir bilgilendirme yazısı görülüyor.

Sayfanın amacı, suçluların yakalanmasında halkın daha etkin bir şekilde yardımını sağlamak. Europol'ün Lahey kentindeki merkezinden yapılan açıklamada, AB vatandaşları polise destek olmaya çağrıldı.

AB'ye üye 28 ülkenin ortak girişimi olarak ortaya çıkan kampanyaya şimdilik 23 ülkenin emniyet teşkilatları dahil. Sayfada emniyet teşkilatlarından iletilen bilgileri 17 dilde okumak mümkün. Yetkililer, fotoğraf sıralamasının tesadüfi olduğuna ve öncelikleri yansıtmadığına dikkat çekiyor.

Sayfa açıldıktan bir süre sonra yoğun ilgi nedeniyle erişim sorunları yaşandı.

44'ü erkek

Listede şu an yer alan 45 kişiden sadece bir tanesi kadın. Listede Türk kökenli Ata Cumali de bulunuyor. Hollanda'da 2004 yılında 20 yaşındayken ilişki içinde bulunduğu 18 yaşındaki yeğenini öldürmek suçundan aranıyor. Cinayet suçundan hüküm giyen ve 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Ata'nın Türkiye'ye kaçtığı ya da sahte kimlikle Hollanda ya da Almanya'da ikamet ediyor olabileceği tahmin ediliyor.

Listede Paris'te 13 Kasım'da düzenlenen terör saldırılarının sorumlularından Kuzey Afrika kökenli Fransız vatandaşı, 26 yaşındaki Salih Abdislam da yer alıyor.

Suçlularla ilgili bilgi verebilecek vatandaşlar, sayfaya mesaj bırakmaya çağırılıyor ve mesajlar doğrudan yetkili polis teşkilatına iletiliyor. Vatandaşlar ihbarları anonim olarak da yapabiliyor.